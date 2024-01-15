مفتن يشيد بمشاركة فرساننا في بطولة الدوحة الدولية للفروسية

2024-01-15 10:44:12 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رئيس الاتحاد العراقي المركزي للفروسية عقيل مفتن، بمشاركة منتخبنا في بطولة جولات الدوحة الدولية للفروسية.وقال مفتن في بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" منتخبنا للفروسية يشارك في منافسات البطولة التي تقام في نادي السباق والفروسية بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من 20 دولة."وأضاف مفتن أن" اللجنة الأولمبية ماضية في دعمها لجميع الاتحادات لا سيما الفاعلة منها"، مبيناً أن" اتحاد الفروسية يسعى الى توسيع دائرة مشاركاته والانفتاح على البلدان المتقدمة في اللعبة سواء في آسيا أو دول الجوار للإفادة من تجاربها النوعية في ميادين ومدارس الفروسية فيها".