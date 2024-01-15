تشافي: كان من الصعب منافسة الريال.. وبرشلونة في الاتجاه الخاطئ
2024-01-15 10:46:01 - المصدر: واع
متابعة - واع
اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه قدم أسوأ مباراة، وذلك بعد الهزيمة من ريال مدريد (4-1).
وتوج الريال بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة، في ملعب الأول بارك بالرياض.
وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نشعر بخيبة أمل وحزن، إنه أمر مؤسف، لقد غمرنا الأمل والحماس، ثم خضنا أسوأ مباراة على الإطلاق".
وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وبعد الهدف الثالث زاد الأمر سوءا، لم نكن مرتاحين في أي وقت، وعلينا أن نعتذر للجماهير لأنه كان من الصعب علينا المنافسة".
وتابع: "لقد تعرضت للعديد من الهزائم خلال مسيرتي وفي النهاية تعافينا. برشلونة سيعود".
واستكمل: "بالتأكيد ستكون أياما صعبة، وتحمل الكثير من الانتقادات التي يتوجب علينا قبولها، ولم نصل إلى المستوى الذي نريده، لكن علينا أن نتعافى ونفكر في الألقاب المتبقية".
وشدد: "كنا سيئين جدا في الدفاع، ولم نكن جيدين في الضغط، وافتقرنا للكثير في أول 10 دقائق، وكان رد فعلنا الوحيد هو هدف ليفاندوفسكي".
وأوضح: "ريال مدريد عرف كيفية استغلال سرعة فينيسيوس ورودريجو بأقصى حد".
وواصل: "علينا أن ننافس على الألقاب الثلاثة المتبقية، وحتى يومنا هذا لا يستطيع النادي ضم أي صفقات لإعطاء قفزة نوعية للفريق".
وأتم: "قبل عام كنا نتحدث بثقة عن حقبة جديدة، والآن تسير الأمور على نحو خاطئ، لكن علينا أن نحدث التغيير".
اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه قدم أسوأ مباراة، وذلك بعد الهزيمة من ريال مدريد (4-1).
وتوج الريال بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة، في ملعب الأول بارك بالرياض.
وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نشعر بخيبة أمل وحزن، إنه أمر مؤسف، لقد غمرنا الأمل والحماس، ثم خضنا أسوأ مباراة على الإطلاق".
وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وبعد الهدف الثالث زاد الأمر سوءا، لم نكن مرتاحين في أي وقت، وعلينا أن نعتذر للجماهير لأنه كان من الصعب علينا المنافسة".
وتابع: "لقد تعرضت للعديد من الهزائم خلال مسيرتي وفي النهاية تعافينا. برشلونة سيعود".
واستكمل: "بالتأكيد ستكون أياما صعبة، وتحمل الكثير من الانتقادات التي يتوجب علينا قبولها، ولم نصل إلى المستوى الذي نريده، لكن علينا أن نتعافى ونفكر في الألقاب المتبقية".
وشدد: "كنا سيئين جدا في الدفاع، ولم نكن جيدين في الضغط، وافتقرنا للكثير في أول 10 دقائق، وكان رد فعلنا الوحيد هو هدف ليفاندوفسكي".
وأوضح: "ريال مدريد عرف كيفية استغلال سرعة فينيسيوس ورودريجو بأقصى حد".
وواصل: "علينا أن ننافس على الألقاب الثلاثة المتبقية، وحتى يومنا هذا لا يستطيع النادي ضم أي صفقات لإعطاء قفزة نوعية للفريق".
وأتم: "قبل عام كنا نتحدث بثقة عن حقبة جديدة، والآن تسير الأمور على نحو خاطئ، لكن علينا أن نحدث التغيير".