تشافي: كان من الصعب منافسة الريال.. وبرشلونة في الاتجاه الخاطئ

2024-01-15 10:46:01 - المصدر: واع

متابعة - واعاعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه قدم أسوأ مباراة، وذلك بعد الهزيمة من ريال مدريد (4-1).وتوج الريال بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة، في ملعب الأول بارك بالرياض.وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نشعر بخيبة أمل وحزن، إنه أمر مؤسف، لقد غمرنا الأمل والحماس، ثم خضنا أسوأ مباراة على الإطلاق".وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وبعد الهدف الثالث زاد الأمر سوءا، لم نكن مرتاحين في أي وقت، وعلينا أن نعتذر للجماهير لأنه كان من الصعب علينا المنافسة".وتابع: "لقد تعرضت للعديد من الهزائم خلال مسيرتي وفي النهاية تعافينا. برشلونة سيعود".واستكمل: "بالتأكيد ستكون أياما صعبة، وتحمل الكثير من الانتقادات التي يتوجب علينا قبولها، ولم نصل إلى المستوى الذي نريده، لكن علينا أن نتعافى ونفكر في الألقاب المتبقية".وشدد: "كنا سيئين جدا في الدفاع، ولم نكن جيدين في الضغط، وافتقرنا للكثير في أول 10 دقائق، وكان رد فعلنا الوحيد هو هدف ليفاندوفسكي".وأوضح: "ريال مدريد عرف كيفية استغلال سرعة فينيسيوس ورودريجو بأقصى حد".وواصل: "علينا أن ننافس على الألقاب الثلاثة المتبقية، وحتى يومنا هذا لا يستطيع النادي ضم أي صفقات لإعطاء قفزة نوعية للفريق".وأتم: "قبل عام كنا نتحدث بثقة عن حقبة جديدة، والآن تسير الأمور على نحو خاطئ، لكن علينا أن نحدث التغيير".