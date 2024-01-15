السليمانية.. تطهير مليون متر مربع من الألغام خلال 2023 (صور)

2024-01-15 11:22:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تطهير أكثر من مليون متر مربع من الألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة في السليمانية والمناطق التابعة لها خلال العام الماضي.

وقال مدير المديرية محسن عبد الكريم، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عمليات التطهير هذه تأتي ضمن جهود الكابينة الوزارية التاسعة في إبداء أقصى درجات الاهتمام بسلامة مواطني الإقليم".

وبين أن المديرية "قامت بتطهير مليون و97 ألفاً و622 متراً مربعاً من الألغام خلال العام الماضي، إلى جانب إبطال مفعول 6066 لغماً ومقذوفاً حربياً"، مشيراً إلى "تسجيل 8 حالات وفاة و4 إصابات بسبب الألغام، كانت على النحو التالي، ثلاث حالات وفاة في بنجوين، وحالتيّ وفاة في حلبجة، ومثلهما في مركز السليمانية، وحالة في شاربازير، أما الإصابات فكانت موزعة حالتين في شاربازير، وحالتين في دربنديخان".

وأضاف "فيما يتعلّق بزيارات المناطق لغرض التوعية بأخطار الألغام، فقد أجريت 484 زيارة ولقاء مع أفراد من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، لنحو 2039 مواطناً وتم نشر وسائل التوعية المختلفة للتعريف بمخاطر الألغام وكيفية تجنبها".

وأكد عبدالكريم أن المديرية "تلقت عن طريق الخط الساخن 52 اتصالاً طارئاً ومن خلالها تمت معالجة 452 لغماً وسلاحاً و45 لغم أفراد"، موضحاً أنه "بالرغم من الأزمة المالية استطعنا العمل وبأوقات مختلفة ليلاً ونهاراً من أجل الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين بالتعاون مع الجهات الساندة".