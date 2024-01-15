طلبة جامعة السليمانية يتظاهرون.. صور

2024-01-15 11:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من طلبة جامعة السليمانية، اليوم الاثنين، للمطالبة بصرف المنح المالية وتوفير الخدمات الأساسية للأقسام الداخلية وتقليل أجور الدراسات المسائية.

وقال أحد الطلبة المتظاهرين (فضل عدم ذكر اسمه) ، لمراسل وكالة شفق نيوز انهم تظاهروا اليوم بسبب تراجع الخدمات في الأقسام الداخلية وتحسينها إضافة إلى صرف المنح الشهرية المتوقعة منذ أشهر.

وأضاف، نطالب كذلك باعفائنا من أجور الدراسة المسائية هذا العام بنسبة 100٪ وذلك بسبب الازمة المالية وازمة الرواتب التي تمر بها عوائلنا.

وتابع، أنه تم تخفيض أجور الدراسة بنسبة 45٪، إلا أننا نطالب باستمرار هذا التخفيض في الحكومات اللاحقة.