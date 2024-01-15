الدفاع المدني في صلاح الدين: مشاركة 9 مراكز بزيارة الإمام علي الهادي (ع)

2024-01-15 11:40:07 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم الاثنين، مشاركة 9 مراكز في تأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام).وقال مدير مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين العميد معاذ صبحي توفيق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، وبالتعاون مع القطعات الأمنية المشاركة والماسكة للأرض، شاركت بـ9 مراكز بذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)، منها مراكز الدفاع المدني في بلد والدجيل والضلوعية وبيجي والقادسية والطوز، بالإضافة الى شعبة القنابل غير المنفلقة وفريق (السي بي ار ان) ".وأضاف توفيق أن "مفارز الدفاع المدني كانت موزعة بالقرب من قيادة العمليات وسيطرة الشهيد محمد ومفرزة في الإمامين العسكريين، وكذلك مفرزة بالقرب من مركز شرطة سامراء وفي محطة كهرباء الاسحاقي ومفرزة في شارع الشواف ومفرزة في شارع القصابين ومفرزة في تقاطع الدورة ومفرزة الكراج ،بالإضافة الى شعبة القنابل غير المنفلقة".