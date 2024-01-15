تنس كرة قدم العراق يشارك في بطولة الخليج

2024-01-15 11:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم، يوم الاثنين، عن مشاركة العراق في بطولة الخليج التي ستحتضنها الإمارات، فيما حدد موعد انطلاق منافسات الدوري للعبة.

وقال رئيس الاتحاد صفاء صاحب، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيشارك في بطولة الخليج لفعالية "netball" والتي ستحتضنها دولة الإمارات العربية في الثامن من شهر آذار/ مارس المقب.

وأشار إلى أن منافسات الدوري العراقي للعبة ستنطلق في 16 شباط/ فبراير المقبل، وستكون البطولة بنظام التجمع للفرق المشاركة فيها، مبيناً أن الدوري سيكون فرصة للجهاز الفني للمنتخب لاكتشاف لاعبين جدد لتمثيل العراق في استحقاقات خارجية مقبلة.

وكان المنتخب العراقي لتنس كرة القدم تحت 21 عاماً، قد أحرز المركز الثاني بفعالية الزوجي، والثالث بفعالية الثلاثي، والخامس بفعالية الفردي، في منافسات بطولة العالم التي جرت فعاليتها في مدينة برنو التشيكية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.