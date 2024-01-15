أحمد باسل: الفوز على إندونيسيا مفتاح التأهل إلى الدور الثاني

2024-01-15 12:02:01 - المصدر: واع

الدوحة – واع – حسين عمارأكد حارس منتخبنا الوطني أحمد باسل، أن مباراة اليوم أمام منتخب إندونيسيا في مستهل المشوار القاري والفوز فيها هو مفتاح التأهل الى الدور الثاني من البطولة مشيراً الى أن الفريق يركز على مباراة اليوم ويتعامل مع كل مواجهة على حدة .وقال باسل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المباراة الأولى في المنافسات الرسمية دائما ما تكون صعبة على جميع الفرق "، مبيناً أن مواجهة اليوم يعد الفوز فيها مفتاح التأهل الى الدور الثاني من البطولة".وأضاف باسل أن" مباراة اليوم مختلفة جذرياً عن مباراة البصرة ومن الممكن أن نشاهد المنتخب الإندونيسي بشكل مغاير "، وتابع أن" الجهاز الفني واللاعبين وضعوا نصب أعينهم مدى أهمية هذه المباراة وأعدوا لها العدة بشكل جيد".وتابع باسل أن" الكادر التدريبي لا يفكر حالياً بمواجهة اليابان إنما يشدد على ضرورة التفكير في كل مباراة بشكل مستقل".