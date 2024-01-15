2024-01-15 12:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر قائد شرطة بغداد الكرخ، اللواء بلاسم الجنابي، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، توجيها بشان دوام العقود.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته"بغداد اليوم" ان " قائد شرطة بغداد الكرخ، اللواء بلاسم الجنابي، وجه بأن يكون دوام يومي للعقود للساعة الـ 3 والنصف واعفائهم من واجبات الخفارة كونهم تحت التجربة".

وكانت وزارة الداخلية، ناقشت الخميس (26 تشرين الأول 2023)، توقيتات بدء وانتهاء الدوام الرسمي لدوائرها،

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة (23) لسنة 2023 بحضور غالبية أعضائها".

واضاف " تمت مناقشة توقيتات بدء وانتهاء الدوام الرسمي في دوائر الوزارة ويستثنى من ذلك الوحدات القتالية والدوائر التي تعمل بنظام الوجبات، فضلاً عن طرح مشكلة ترقية منسوبي قيادة قوات الحدود الذين لا يملكون شهادة دراسية ومفاتحة وزارة التربية لإتاحة فرصة الامتحان الخارجي أمامهم".