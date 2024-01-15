2024-01-15 12:10:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المدان ضبط بحوزته (37) كيس من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و49 من قانون العقوبات".



