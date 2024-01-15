بالصور.. جموع الزائرين تؤدي زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)

2024-01-15 12:30:03 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع – فليح العبيديتوافدت جموع الزائرين من المحافظات كافة إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام).وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزائرين، من المحافظات كافة، توافدوا الى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام) وسط إجراءات أمنية وصحية".