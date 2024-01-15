بالصور.. جموع الزائرين تؤدي زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام)
2024-01-15 12:30:03 - المصدر: واع
صلاح الدين ـ واع – فليح العبيدي
توافدت جموع الزائرين من المحافظات كافة إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام).
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزائرين، من المحافظات كافة، توافدوا الى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام) وسط إجراءات أمنية وصحية".
توافدت جموع الزائرين من المحافظات كافة إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام).
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزائرين، من المحافظات كافة، توافدوا الى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام) وسط إجراءات أمنية وصحية".