2024-01-15 12:53:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، أن مشكلة حي نوروز في كركوك بطريقها للحل.

وقال صمد لـ "بغداد اليوم" إنه "تم إيقاف القضية وعمليات الإخلاء من قبل الجيش ويجري الاتفاق على أمرين، أما تمليك الأراضي لشاغليها أو التعاقد معهم".

وأضاف أن "ملكية الأراضي والمنازل تحولت من وزارة الدفاع إلى وزارة المالية، وبالتالي عائدية وزارة المالية لها قانون خاص، وهناك لجنة في كركوك موجودة وزارات حي نوروز لصياغة التقرير النهائي".

وبين أن "عمليات الاعتصام مستمرة داخل حي نوروز لحين التأكيد من تحقيق جميع مطالب الأهالي".

وجّهت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، بالتريّث في تنفيذ قرارها بشأن المنازل المتنازع عليها في حي نوروز ضمن محافظة كركوك.

وجاء في وثيقة صادرة عن أمانة مجلس الوزراء، وردت نسخة منها إلى "بغداد اليوم"، أنه تقرر التريث في تنفيذ قرار يتعلق بمنازل مجمع دور ضباط وزارة الدفاع (مجمع الواسطي) في حي نوروز بمدينة كركوك، لحين صدور إبلاغ جديد من الأمانة.

وكان الجيش العراقي قد طالب بوقت سابق، بإخلاء 122 منزلاً تسكنها عائلات كوردية في حي نوروز بمدينة كركوك، حيث اقتحمت قوة تابعة للجيش، يوم (2 كانون الثاني 2024) الحي لتنفيذ إخلاء المنازل.

ويوجد 122 منزلاً في حي نوروز بمدينة كركوك، تعيش فيها نحو 170 عائلة، كان النظام السابق في العراق قد قام ببنائها لسكن المقربين منه.

وكان مجلس محافظة كركوك السابق، قد أصدر قراراً يسمح للعائلات بالبقاء في هذه المنازل العشوائية، والمنازل الـ 122 آنفة الذكر، لحين تعويضها من قبل الحكومة.



