2024-01-15 12:54:11 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد المدرب الكروي حسن كمال على أهمية تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام إندونيسيا، من أجل المضي قدماً نحو المنافسة في المجموعة وبلوغ الدور الثاني، مبيناً أن الدعم الحكومي المتواصل يمثل حافزاً معنوياً للفريق بغية تحقيق نتائج إيجابية قارياً.وقال كمال لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الفترة التحضيرية لمباراة إندونيسيا كانت ممتازة فنياً وبدنياً وذهنياً وأيضاً معنوياً، إذ استفاد من خلالها الجهاز الفني في الاطلاع على مستويات الجميع بعد خوض اللقاءات الودية، وأصبحت لديه رؤية واضحة بشأن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ أمام إندونيسيا".وأضاف كمال أنه " لأول مرة بتاريخ الكرة العراقية أغلب الشارع الرياضي يقف ويدعم المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، وهو ما يسهم في إبعاد الضغوطات عن لاعبينا"، مشيراً الى أن" كاساس أخذ الكثير من الوقت في اختيار المجموعة التي ستمثل بلدنا بالمحفل الآسيوي، منوهاً بأن مواجهة إندونيسيا لن تكون صعبة، بالعودة لتاريخ المباريات الرسمية، إذ تشير الإحصاءات إلى تفوق كرتنا، وأشار إلى أن الدعم الحكومي المتواصل يمثل حافزاً معنوياً للفريق بغية تحقيق نتائج إيجابية قارياً".