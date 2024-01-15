كأس أمم أفريقيا لكرة اليد: منتخب الجزائر يحاول إعادة كتابة التاريخ

2024-01-15 13:00:04 - المصدر: العربي الجديد

عبر مجموعة صعبة تنتظره تمثل "مجموعة العرب"، يخوض منتخب الجزائر منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 لكرة اليد في نسختها رقم 26، التي تقام في مصر اعتباراً من 17 يناير/ كانون الثاني الحالي وحتى 27 من الشهر نفسه.

ويُنافس منتخب الجزائر الذي يخوض النسخة رقم 25 في تاريخه، في المجموعة الثالثة بالدور الأول من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة منتخبات ليبيا والمغرب والغابون، وهي مجموعة صعبة تبدو فيها كل النتائج واردة.

ويسعى منتخب الجزائر صاحب الاسم الكبير في لعبة كرة اليد الأفريقية لاستعادة بريقه التاريخي وبلوغ المباراة النهائية للبطولة بعد غياب دام سنوات، أو على الأقل الوجود في دائرة المربع الذهبي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ويملك منتخب الجزائر تاريخاً ذهبياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فهو أحد العظماء الثلاثة الذين نالوا الكأس القارية، وتوج بطلاً في 7 نسخ سابقة، كما حل وصيفاً في 7 نسخ أخرى، وجاء ثالثاً ونال البرونزية في 5 مشاركات سابقة، قبل أن يحدث التراجع اللافت للجزائر في السنوات الأخيرة، حيث يعود آخر تتويج قاري لمنتخب الجزائر إلى حصده لقب بطل نسخة 2014 على حساب تونس في المباراة النهائية، ليدخل بعدها في سنوات عجاف غاب فيها عن المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.

ويقود منتخب الجزائر فاروق دهيلي، المدير الفني الجديد الذي تعوّل عليه الجماهير الجزائرية كثيراً في استعادة أمجاد الماضي، والذي بدأ تحضيراته للكأس القارية الشهر الماضي، وخاض معسكراً مغلقاً في قطر وخاص مباريات ودية، أبرزها الفوز على العراق (39-35)، كما لعب مباريات ودية أخرى، منها الخسارة أمام تونس بنتيجة (24-16)، وكانت مصدر سلبيات عديدة وضع خلالها فاروق دهيلي المدير الفني تصوراته المبكرة عن نقاط الضعف التي يجب التخلص منها سريعاً.

وضم فاروق دهيلي في بداية الاختيارات 23 لاعباً لخوض المنافسات القارية قبل أن يحسم قائمته النهائية بعد سلسلة المعسكرات التحضيرية والمباريات الودية.

ويخوض منتخب الجزائر منافسات كأس الأمم الأفريقية وهو يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل خليفة غضبان، وزموشي يحيى، والهاشمي شهر الدين، وعبدي أيوب، وهلال نور الدين، وبوناب هاني، وزنادي عبد الجليل، ونايم زهير، ومسعود بركوس، وحاج صدوق، وخرموش بستيان، وبن حليمة نوري، وحسان جاب الله، وبولحسة علي، وساكر رضوان، وكعباش هشام، وداود هشام، وبليدة نظال الدين، وملازم وائل، وبوغابة زين الدين، وفوضيل عبد المالك، ونايل تيغوارت، ومايك براسلور.

وأكد فاروق دهيلي، في تصريحات إعلامية له، سعيه مع لاعبيه لاستعادة أمجاد الكرة الجزائرية في كرة اليد من جديد، عندما يخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وقال المدرب في حديثه "نسعى للذهاب لأبعد مدى في كأس الأمم الأفريقية. البطولة لن تكون سهلة في ظل قوة المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، مثل منتخب مصر، ومنتخب تونس، ولكن الجزائر لديها كلمة، ولها سمعة كبيرة، وعلينا الحفاظ على بريق (محاربي الصحراء)، وتقديم نسخة طيبة، ويجب التحلي بالروح القتالية من جانب اللاعبين، وأثق في قدراتهم الفنية"، وحول غياب بعض المحترفين عن المنتخب الجزائري، قال "من لا يشرفه الانتماء للمنتخب الجزائري، الأفضل له أن يبقى في بيته".