الجهد الخدمي يوعز بتشكيل فريق محلي لتقديم الخدمات في ذي قار

2024-01-15 13:06:00 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الاثنين، الدخول الى ذي قار، فيما أوعز بتشكيل فريق محلي لتقديم الخدمات للمحافظة.

وذكر بيان للجهد الخدمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (و اع)، أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي برئاسة جابر الحساني ورفقة وفد رفيع المستوى، زار محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "رئيس الفريق، ترأس اجتماعاً للكادر المتقدم في المحافظة للوقوف على احتياجاتها".

واستمع، الى "شرح مفصل من مدراء الدوائر في كافة القطاعات والمشاكل والمعوقات التي تعيق تنفيذ عدد من المشاريع".

وأوعز الحساني، "بتشكيل فريق محلي من الجهد الخدمي والهندسي للمحافظة وتحديد المناطق المستهدفة لتقديم الخدمات للمناطق المحرومة من الخدمات".