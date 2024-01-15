2024-01-15 13:06:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر محلي، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، عن زيارة سيجريها وفد حكومة إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفد حكومة إقليم سيزور العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء، لافتا، الى ان" الوفد سيستكمل قضية تعديل حصة إقليم كردستان في الموازنة والاتفاق على تسليم البيانات والأرقام الخاصة بالإيرادات المالية وأرقام الموظفين وبياناتهم كافة".

واكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد (14 كانون الثاني 2024)، انه "لا يمكن تحويل مسألة الرواتب الى ورقة ضغط ضد اقليم كردستان".

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي ببغداد عقب عدة لقاءات مع قادة سياسيين "أجرينا منذ أمس مجموعة لقاءات مع جميع الأطراف السياسية في العراق وبحثنا في اجتماعاتنا مسألتين احداهما كانت قوت شعب اقليم كردستان".

وأضاف "حكومة اقليم كردستان أدت جميع التزاماتها أمام بغداد" مشدداً على انه "لا يمكن تحويل مسألة الرواتب الى ورقة ضغط ضد اقليم كردستان".



