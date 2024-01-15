2024-01-15 13:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أقام مجلس النواب، اليوم الاثنين، الحفل السنوي الرابع لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر.

وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، خلال الحفل، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشهادة لها قيمة مقدسة لدى جميع الشرائع، لذلك فإن قادة النصر قدوة، حيث سطروا صور الصدق والإيثار والبطولة".

وأشار إلى أن "سيرة الشهيدين ستبقى درساً للتاريخ"، مستدركاً بالقول: "فاز الشهيدان فوزاً عظيماً".

وأضاف، "الآن تمر علينا ظروف صعبة، بسبب الاعتداء على غزة واليمن، وهي مدانة ومستنكرة".

بدوره، أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أن "مجلس النواب هو من أهم عناوين السيادة في هذه البلاد، ومن هذا المجلس نستذكر الشهداء".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد حرص الحكومة على السيادة الوطنية وتطبيق القانون، وأن المفاوضات بدأت لتطبيق قرار إخراج قوات التحالف، لكي يكون العراق خالياً من أي تواجد أجنبي بعد اكتمال قواتنا المسلحة بكل صنوفها".

وأكد، أن "القوات الأمنية قادرة ومقتدرة على الدفاع عن البلاد وحفظ سيادته وكرامة أبنائه"، لافتاً الى "أننا نؤمن بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لذلك فإن إحياء هذه الذكرى مستمر، وعطاء الدم سيبقى يتدفق شعوراً بالمسؤولية، وأن هذا الوطن عصي على الموت والانكسار".

وذكر أن ""قادة النصر ثبتوا في قلوب الجماهير وفي عقولهم وهم ثابتون في تاريخ هذه الأمة".

من جهته، أشار رئيس كتلة السند النيابية مرتضى الساعدي، الى "أننا واجهنا الإرهاب واستطعنا الصمود وانتصرنا"، مستذكرا ً"شجاعة الشهيد أبو مهدي المهندس في تلك الظروف الصعبة، إضافة الى استشهاد آلاف الأفراد من أجل البلاد".

ونوه، "نذكر بقرار مجلس النواب بإنهاء التواجد الأمريكي في العراق"، مؤكداً "أننا سنعمل داخل البرلمان وبمساعدة الحكومة لإخراج الأمريكان والتحالف الدولي، حيث جمعنا التواقيع لتشريع قانون لإخراجهم".

وشدد بالقول: "نؤكد لأمريكا وبريطانيا حق المقاومة الفلسطينية واليمنية".