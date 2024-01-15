وزير الصحة يوجه دعوة للمشمولين بالضمان الصحي وإلزامية شمول الموظفين

2024-01-15 13:18:00 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، أن الضمان الصحي للموظفين إلزامياً، وفيما أشار الى أن نسبة الاستقطاع من رواتبهم 1 بالمئة، أكد أن جميع الأجنحة الطبية الخاصة في بغداد تستقبل المشمولين بالضمان الصحي.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الذين شملوا بالضمان الصحي 300 ألف شخص موزعين بواقع 150 ألفاً للموظفين وعوائلهم، و100 ألف للمشمولين بالرعاية الاجتماعية إضافة الى الراغبين من المتقاعدين وعددهم 30 ألفاً"، مبيناً أن "الضمان الصحي للموظفين يكون إلزامياً ويستقطع واحد بالمئة من الراتب".

وأضاف أنه "ليس جميع الموظفين لديهم توعية بالضمان الصحي، حيث أن عدداً قليلاً بدأ بالمراجعة ونحن نقدم لهم المستمسكات الخاصة لحين اكتمال النظام الإلكتروني للضمان الصحي".

ودعا وزير الصحة " أبناء شعبنا وخصوصاً المشمولين بالمرحلة الأولى التجريبية من الضمان الصحي الى مراجعة مراكز الضمان الصحي لاستلام الهوية والدفاتر الخاصة للضمان الصحي"، موضحاً أن "جميع الأجنحة الخاصة في بغداد تستقبل المشمولين بالضمان الصحي ومنها دار التمريض الخاص والأجنحة الخاصة في مدينة الطب ومستشفيات الكاظمية والكندي وابن البيطار ومستشفيات أخرى في بغداد".