يونس محمود: سننافس على الآسيوية وطموحنا التأهل للمونديال المقبل

2024-01-15 13:38:02 - المصدر: واع

الدوحة – واع – حسين عمارأكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ، نجم منتخبنا الوطني السابق يونس محمود على قدرة العراق في المنافسة على العبور الى المرحلة الثانية من بطولة كأس أمم آسيا المقامة حالياً في قطر ، مبيناً أن الطموح هو التأهل للمونديال المقبل.وقال محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" منتخبنا على أتم الاستعداد لخوض المنافسة القارية، وقادر على العبور الى الدور المقبل "، مبيناً أن " الاتحاد العراقي المركزي وبحسب منهاجه الإعدادي الخاص بدأ مبكراً بإعداد المنتخب، إذ انطلقت الاستعدادات منذ سنة للوصول الى المستوى الفني والبدني المطلوب تحضيراً لبطولة آسيا وكذلك تصفيات كأس العالم ".وأضاف محمود أن" اتحاد الكرة يتطلع الى مشاركة قوية لمنتخبنا والمنافسة على لقب البطولة الآسيوية والصعود الى تصفيات كأس العالم من خلال إعداد منتخب جاهز لخوض البطولات الصعبة ومقارعة أقوى المنتخبات".