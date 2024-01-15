2024-01-15 13:41:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت وكالة الإستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، إلقاء القبض على شخص قتل أبنة شقيقه في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "خلية الصقور الإستخبارية بالإشتراك مع قيادة شرطة كربلاء المقدسة، نفذت عملية نوعية مستندة على معلومات إستخبارية دقيقة أسفرت خلالها إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 406 وذلك لقيامه بقتل أبنة شقيقهِ بسبب النهوه العشائرية في محافظة كربلاء".

وأوضحت، أنه "من خلال العملية الامنية تم أستمكانه بعد محاولة الهروب والتخفي في محافظة أخرى",

ولفتت الى، أنه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة وفّق الاجراءات القانونية لينال جزائه العادل".



