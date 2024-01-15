الدولار ينخفض مع رهانات خفض الفائدة من البنك المركزي الأمريكي

2024-01-15 13:54:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجع الدولار، يوم الاثنين، مع رهان المستثمرين مجددا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا، كما انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في شهر بعد أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة على المدى المتوسط.

وأدى ذلك إلى انخفاض اليوان في التعاملات داخل الصين إلى أدنى مستوى له في شهر عند 7.1813 مقابل الدولار، كما تراجع في التعاملات الخارجية 7.1906 مقابل الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في شهر والذي سجله يوم الجمعة.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2730 دولار لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في أسبوعين والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.6695 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.6234 دولار.