بخبرات تركية.. ديالى تمنح اجازة استثمارية لبناء محطة كهرباء بطاقة 30 ميكاواط

2024-01-15 14:15:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت هيئة استثمار ديالى، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، عن منح اجازة بناء محطة كهرباء بخبرات تركية، فيما اشارت الى ان المحطة ستكون بطاقة 30 ميكاواط.

وقال مدير اعلام استثمار ديالى احمد حسن لـ "بغداد اليوم" ، ان" دائرته منحت اجازة استثمارية لبناء محطة كهربائية بطاقة 30 ميكاواط في منطقة هبهب شمال غرب بعقوبة"، لافتاً الى ان "اليات التعامل مع الطاقة المنتجة ستكون بالتنسيق مع وزارة الكهرباء".

واضاف ، ان "الجهة المستثمرة هي شركة عراقية، لكن بناء المحطة سيكون بخبرات تركية"، مبيناً ان "انتاج المحطة قد يدعم مشاريع صناعية قريبة او ينقل الى الشبكة الوطنية وفق تقديرات وزارة الكهرباء باعتبارها جهة الاختصاص"، موضحا ان "الاجازة هي الاولى من نوعها في قطاع الكهرباء خلال الاشهر الماضية".

واشارحسن، الى ان "استثمار قطاع الاسكان يتصدر مؤشرات دائرته في ديالى نظراً لوجود طلب متزايد على الوحدات السكنية".

وتستورد ديالى الكهرباء من ايران عبر خط (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط إضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط، فيما تقدر حاجة المحافظة إلى أكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الايراني منذ انشائه بعد العام 2003، وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفا وتذبذبا بشكل مستمر.