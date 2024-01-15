2024-01-15 14:22:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على رأس وفد رسمي، اليوم الاثنين، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني، سيلتقي على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط".

وبيّن أن "مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، تأتي في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً".

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين وأصحاب أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس.

وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس. وينطلق المنتدى هذا العام تحت عنوان (إعادة بناء الثقة)، وسيتضمن جملة من الملفات بشأن الطاقة والنظام المصرفي والذكاء الاصطناعي، وعدد من المسائل السياسية.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، غادر صباح اليوم الاثنين، العاصمة بغداد إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي بنسخته الرابعة والخمسين والتي ستبدأ أعماله في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري".

وتحمل نسخة “دافوس” هذا العام شعار “إعادة الثقة”، وستركز على الصراع في قطاع غزة إلى جانب قضايا ذات اهتمام عالمي، مثل المناخ والذكاء الصناعي. ومن المفترض أن يشهد المنتدى مشاركة رؤساء 100 حكومة وممثلي 1000 منظمة دولية.