الإعلام الأمني تنفي دخول أي قوات إضافية أجنبية إلى العراق

2024-01-15 14:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين ، وضع خطة متكاملة لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي(ع)، وانسيابية نقل الزائرين، فيما نفت دخول أي قوات إضافية أجنبية إلى العراق.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " اجتماعاً أمنياً عقد عبر دائرة تلفزيونية ضمت قيادات العمليات والشرطة في خمس محافظات ركزت على ملاحقة التنظيمات الإرهابية وتأمين زيارة ذكرى استشهاد الامام علي الهادي (عليه السلام)، وتقديم جميع الإمكانيات بما يضمن انسيابية في دخول وخروج الزائرين".

من جانب آخر نفى رئيس خلية الإعلام الأمني الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات إضافية من التحالف الدولي إلى العراق ، مؤكداً عدم حاجة العراق إلى أي قوات أجنبية كما أن وجود التحالف الدولي يقتصر على تقديم المشورة والتدريب والمعلومة الأمنية".

وأشار إلى " قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي الذي يتضمن أحد جزئياته جدولة الانسحاب للتحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام "، مبيناً أن " هنالك رؤية للذهاب الى عقد مذكرات ثنائية واتفاقات بين العراق وبعض من دول التحالف ذات العلاقة بشأن التسليح والتدريب وتبادل المعلومات".