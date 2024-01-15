انخفاض الحوالات الخارجية في مزاد البنك العراقي

2024-01-15 14:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، لتصل إلى 193 مليون دولار، مقارنة بيوم امس الاحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 206 ملايين و303 الاف و771 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 193 مليونا و283 الفا و771 دولارا مرتفعة بنسبة 93% ، عن المبيعات النقدية البالغة 13 مليونا و 20 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 37 شركة.