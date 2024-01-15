الحلبوسي يقيم دعوى قضائية بشأن "خروقات ومخالفات" جلسة السبت

2024-01-15 14:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن النائب هيبت الحلبوسي، يوم الاثنين، إقامة دعوى قضائية بشأن "خروقات ومخالفات" قال إنها حصلت خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت أول أمس السبت.

وكتب الحلبوسي في حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "أقمنا دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الخروقات والمخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".

وأضاف أن "طلبه تَركزَ على عدم دستورية الإجراءات والزام المدعى عليه بإبطال الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة بتاريخ 13 / 1 / 2024 و عدم تكرار تلك المخالفات".

وأفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الإثنين، بوجود حراك سياسي لطرح مرشح تسوية لرئاسة البرلمان العراقي بعد إخفاق مجلس النواب بجلسة أول أمس السبت في اختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي المبعد بقرار قضائي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاسم المطروح حاليا هو ياسين العيثاوي، والذي كان يشغل سابقاً وكيل وزير التعليم العالي، لكن حتى الساعة لا اتفاق نهائي والحوارات متواصلة بشكل غير معلن".

وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، أول أمس السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً.

ولاحقاً، رفع مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الملغاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية، بعد مشاجرة بين النواب.

وأمس الأحد، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.