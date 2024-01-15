بكلفة تتجاوز ملياري دينار.. أدوية سامراء تباشر إنتاج أكثر من 8 ملايين شريط وقنينة ومرهم

2024-01-15 14:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، مباشرتها بتنفيذ برنامجها الإنتاجي لشهر كانون الثاني لعام 2024، وبكلفة تتجاوز ملياري دينار.وذكرت الشركة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "باشرت تنفيذ برنامجها الإنتاجي لشهر كانون الثاني من عام 2024 والبالغة كلفته أكثر من (2) مليار و(190) مليون دينار عراقي، والذي سيتم بموجبه تجهيز وزارة الصحة والسوق المحلية بالمستحضرات الدوائية التي تنتجها الشركة وبمختلف أشكالها الصيدلانية من حبوب ومراهم وباودرات وأشربة والتي تعالج الأمراض النمطية والأمراض المزمنة".وقال مدير عام الشركة عبد الرحمن عباس السامرائي، وفقاً للبيان: " إن ملاكاتنا العاملة في الأقسام الإنتاجية باشرت بالتعاون مع أقسام السيطرة النوعية والتخطيط والبحث والتطوير تنفيذ برنامجنا الإنتاجي لشهر كانون الثاني الحالي الذي تم إعداده وفقاً للعقود المبرمة مع وزارة الصحة العراقية والوكالة التسويقية التخصصية لتجهيزهم بالمستحضرات الدوائية التي ننتجها".وأضاف السامرائي، أن "البرنامج يتضمن إنتاج أنواع من الحبوب النمطية والحديثة والتي تعالج مختلف الأمراض وبكميات تصل إلى أكثر من (5) ملايين و(692) ألف شريط، فضلاً عن إنتاج (929) ألف قنينة من الأشربة المتنوعة المضادة لحساسية الجهاز التنفسي والسعال والمسكنة للآلام ولمختلف الفئات العمرية".وأشار إلى أن "قسم المضادات الحياتية باشر إنتاج معلقات الأطفال وبواقع (300) ألف قنينة لصالح وزارة الصحة، إضافة الى إنتاج (64) ألف ساشيت من الباودرات"، لافتاً إلى "قيام قسم المراهم بإنتاج أكثر من مليون و100 ألف أنبوبة من المراهم للسوق المحلية بعد أن تم تجهيزه بكافة المواد الأولية والمستلزمات الإنتاجية الخاصة بها".