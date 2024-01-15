2024-01-15 14:46:20 - المصدر: زاكروس

زاكروس – أربيل أعلن نادي "باشاك شهير"، الإثنين، فتح تحقيق مع لاعب كرة القدم الإسرائيلي، إيدن كارزيف، الذي أعاد استخدام منشور يحتوي على عبارة "100 يوم" عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى الرهائن المختطفين في غزة، في الوقت الذي قررت السلطة التركية ترحيل لاعب إسرائيلي آخر من البلاد، بعد اعتقاله على خلفية تضامنه أيضاً مع الرهائن ، خلال احتفاله بتسجيل هدف لفريقه "أنطاليا سبور"