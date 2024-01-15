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بالاسماء.. محافظة بغداد تعلن عن دفعة جديدة من المرشحين للتعاقد

بالاسماء.. محافظة بغداد تعلن عن دفعة جديدة من المرشحين للتعاقد
بالاسماء.. محافظة بغداد تعلن عن دفعة جديدة من المرشحين للتعاقد
2024-01-15 15:18:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت محافظة بغداد اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، عن دفعة جديدة من المرشحين للتعاقد ممن شملهم قرار مجلس الوزراء

وذكر، اعلام المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم " انه "بحسب توجيهات محافظ بغداد، تعلن محافظة بغداد الدفعة الثآنية من المرشحين للتعاقد بصفة (كاتب) وبعدد (1000)الف المرسلة اسمائهم من مديرية تربية الرصافة الثالثة ( مدينة الصدر )، علماً ان المرشحين للتعاقد الذين ارسلت أسمائهم بشهادة البكالوريوس ضمن وظيفة (كاتب) يقبل ترشيحهم على الشهادة الادنى ( دبلوم ، اعدادية ) لتتطابق مع الوصف الوظيفي بعنوان (كاتب)".

ودعت المحافظة وفقاً للبيان "المرشحين للتعاقد الذين ظهرت اسماءهم في القوائم المنشورة الحضور الى ديوان محافظة بغداد في الصالحية إبتداءً من الثلاثاء الموافق 2024/1/23 ولمدة (15) يوماً، وتكون مراجعتهم ضمن النظام المسائي من الساعة الثالثة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً ممن شملهم قرار مجلس الوزراء المرقم (23703) لسنة 2023 والمتضمن تخصيص ( 20،666) عشرون الفا وستمائة وستة وستين درجة وظيفية لغرض إستلام كود إدخال البيانات الخاص بكل مرشح للتعاقد ليتسنى لهم ملء بياناتهم عبر منصة أور الألكترونية التابعة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ حال إطلاق الإستمارة الإلكترونية".


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