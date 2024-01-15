شمل تطوير 12 منطقة.. رئيس الوزراء يوافق على تقرير لجنة فك الاختناقات المرورية

2024-01-15 15:58:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن رئيس فريق التواصل الإلكتروني الحكومي عمار منعم، اليوم الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تقرير لجنة فك الاختناقات المرورية، فيما أشار إلى شمول 12 منطقة عقدية فيها اختناق مروري.

وقال منعم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على المقترحات والحلول التي قدمتها لجنة فك الاختناقات المرورية في بغداد بالتعاون مع فريق التواصل الإلكتروني".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه اللجنة باتخاذ ما يلزم والتنسيق مع المؤسسات المعنية لتنفيذ ما جاء بالتقرير".

وأشار إلى، أن "المقترحات والحلول شملت تطوير (12) منطقة عقدية وفيها اختناق مروري حاد، توزعت بين مختلف مناطق بغداد"، مبيناً أن "اختيار المناطق جاء إثر معاينة ميدانية وتمت بالتعاون مع مديرية المرور العامة".

وأوضح أن "عمل اللجنة متواصل مع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء".

ولفت إلى، أن "أهم تلك المناطق، هو نقل سيطرة جسر ديالى وتحويلها الى مكانها الجديد (اللج) للتخفيف عن سكان مجمع بسماية والمناطق المحيطة، كما شملت تفعيل وتطوير ساحة الهجرة والمهجرين ونفق الزيتون والمجمع الجديد في العلاوي، فضلاً عن مناطق أخرى سيتم العمل فيها وتطويرها لفك الاختناقات المرورية وتأمين انسيابية لحركة العجلات".