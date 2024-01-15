2024-01-15 15:58:10 - المصدر: بغداد اليوم

يغداد اليوم _ بغداد

رجح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، أجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في نيسان المقبل، لافتاً إلى ان هنالك حوارات سياسية متواصلة ما بين جميع الأطراف

وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم، لـ"بغداد اليوم"، انه "حتى الساعة لا يوجد أي موعد محدد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، كما نعتقد ان التأجيل جاء لأسباب سياسية، لوجود خشية من بعض الأطراف السياسية خسارة تلك الانتخابات ومحاولة للحفاظ على ما لديها من مكاسب".

وبين كريم ان "الحوارات متواصلة ما بين كل الأطراف وخاصة ما بين حكومة الإقليم ومفوضية الانتخابات من أجل تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان".

وتوقع كريم في حديثه ان "الموعد الجديد سيكون في الشهر الرابع (نيسان) من العام الحالي، وحكومة الإقليم ونحن مستعدون لها ومع الإسراع بإجراء هذه العملية".

ونفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان تكون سببا في السيناريو المطروح بشأن امكانية تأجيل انتخابات برلمان كردستان المقرر في 25 شباط المقبل، فيما اشارت الى ان الامر يتعلق بعدم حسم الطعن المقدم على قانون انتخابات كردستان والذي مازال امام المحكمة الاتحادية حتى الان.

وتداولت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تأجيل انتخابات برلمان كردستان بسبب "عدم جاهزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

واجلت المحكمة الاتحادية للمرة الثانية خلال شهر واحد، جلسة البت بالطعن المقدم في قانون انتخابات برلمان اقليم كردستان، حيث تم تأجيل موعد النظر في الطعن الى 21 كانون الثاني المقبل، مايعني بقاء شهر واحد فقط عن موعد انتخابات برلمان كردستان المحدد في 25 شباط.

وتضمنت الشكوى المقدمة للمحكمة الاتحادية العليا من قبل عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني وسياسي مسيحي كردي، طعنا بمواد تتعلق بعدد المقاعد المخصصة للكوتا وكذلك شكل الدائرة واحدة ام متعددة، وذلك ضمن 5 مواد تم الطعن بها.