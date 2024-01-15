المالية الكوردستانية تعتزم وضع جدول لتوزيع رواتب موظفي الإقليم فور استلامها

2024-01-15 16:02:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، عزم وزارة المالية وضع جدول لتوزيع رواتب موظفي الإقليم فور استلام مبلغ الـ615 مليار دينار من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده بعد زيارته إلى محافظة دهوك، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية تقوم حالياً بالنظر في استلام المبالغ المالية المخصصة لرواتب موظفي الإقليم، بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد حيث تم التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني على صرف 615 مليار دينار".

وأكد عادل، أن "وزارة المالية تعتزم وضع جدول زمني لتوزيع رواتب موظفي الإقليم فور استلام مبلغ 615 مليار دينار من بغداد".

وأشار عادل الى أن "قانون الموازنة سيتم الموافقة عليه قريبا من قبل الحكومة الاتحادية".

وأمس الأحد، قرر مجلس الوزراء العراقي، إرسال 615 مليار دينار لتأمين رواتب إقليم كوردستان.

يأتي هذا بعد مباحثات أجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع المسؤولين في بغداد بشأن موازنة ورواتب شعب كوردستان، حيث قررت الحكومة الاتحادية ارسال جزء من موازنة الإقليم.

ووصل رئيس إقليم كوردستان أول أمس السبت إلى العاصمة بغداد للمشاركة في الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة يوم "الشهيد العراقي" ذكرى اغتيال الرئيس الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى العراقي محمد باقر الحكيم.