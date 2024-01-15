وتيرة عمل متصاعدة بمجسر ربط قناة الجيش بسريع محمد القاسم (صور)

2024-01-15 16:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس المهندسين لمشروع ربط قناة الجيش بسريع محمد القاسم في العاصمة بغداد، خالد صكبان، يوم الاثنين، أن العمل متواصل على مدار اليوم لإنجاز المشروع ضمن السقف الزمني المحدد.

وقال صكبان لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يتضمن إضافة للمجسر الرابط في منطقة الرستمية وإنشاء شبكة شوارع رئيسية وفرعية وعدداً من الأنفاق".

وأشار إلى أنه "تم تقسيم العمل على ثلاث وجبات يومياً على مدار الساعة لإنجاز المشروع في وقته المحدد".

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز حركة العمل في هذا المشروع الذي سيحل وفق المختصين أزمة الزحام في جسر ديالى ومنطقة الأمين، وكذلك يخدم أهالي مجمع بسماية المتوجهين إلى بغداد.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أطلق في 31 كانون الأول/ يناير 2023 الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية والتي تبلغ 16 مجسراً وطريقاً جديداً، فيما تعهد أن يكون العام الحالي 2024 عام الإنجازات.