كاساس يعلن تشكيلة العراق للقاء إندونيسيا ومهند علي يقود الهجوم

2024-01-15 16:34:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، عن التشكيلة الرسمية للمنتخب العراقي لمواجهة إندونيسيا التي ستنطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بأولى مواجهاته في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، أن التشكيلة تألفت من جلال حسن لحراسة المرمى، ولخط الدفاع حسين علي وسعد ناطق وعلي عدنان وميرخاس دوسكي، وفي خط الوسط إبراهيم بايش وأسامة رشيد وأمير العماري وزيدان إقبال وعلي جاسم، وفي الهجوم مهند علي.

كما ضمت دكة البدلاء كلاً من فهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وريبين سولاقا، وفرانس ضياء، ويوسف أمين، وعلي الحمادي، وبشار رسن، وأيمن حسين، وأحمد علي، وزيد تحسين، وأحمد يحيى، ومنتظر ماجد.