منتخب كوريا الجنوبية يحقق الفوز على حساب البحرين في بطولة أسيا

2024-01-15 16:38:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من تحقيق أول فوز له بمشواره الآسيوي على المنتخب البحريني، يوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الجارية في قطر.

وجرت المباراة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر على ملعب جاسم بن حمد ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وانتهت بفوز كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كوريا بهدف واحد دون رد جاء بأقدام اللاعب هوانغ ان بيوم في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل البحرين هدف التعديل في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب عبد الله الحشاش، وعاد الكوريون لتسجل هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب لي كانغ ان في الدقيقة 56، وعاد نفس اللاعب ليسجل هدف التقدم الثالث في الدقيقة 68.