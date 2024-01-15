وفاة الأديب والكاتب والصحفي العراقي حسن العاني

2024-01-15 16:42:07 - المصدر: واع

بغداد - واعتوفي الأديب والكاتب والصحفي العراقي، حسن العاني، عن عمر يناهز 81 عامًا في العاصمة بغداد.والعاني، هو قاص وروائي وصحفي من مواليد العاصمة بغداد 1943، فيما عرف في الأوساط الثقافية منذ ستينيات القرن الماضي، كما اشتهر بأعمدته الصحفية اليومية.وصدر للعاني كتب عديدة في الأدب والرواية والصحافة، ومنها: "سيد الأشجار، مجموعة قصص 1980، والرجل الأسطوري، مجموعة قصص 1986، وليلة رأس السنة، مجموعة قصص 1993، والولد الكبير، مجموعة قصص 2000، ورقصة الموت، مجموعة قصص 2004، وليلة الاحتفاء بالحرية، مجموعة قصص 2015، والولد الغبي، رواية 2016، ووجوه وحكايات، مقالات صحفية 2019، وبانتظار الملك، مقالات صحفية 2020.وكتب العاني مئات البرامج وشارك في إعداد العديد من الدورات الإذاعية والتلفزيونية في العراق.