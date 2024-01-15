رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

2024-01-15 16:46:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، حرص العراق على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خلال تحقيق المعايير التجارية والاقتصادية المطلوبة.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين 15 كانون الثاني 2024 في قصر بغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، ومندوب المملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية رئيس الفريق المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة صقر المقبل والوفد المرافق لهما".وأضاف، أنه "في مُستهل اللقاء نقل السفير السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس وتمنياتهما للشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل فخامته السفير تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد وتمنياته للشعب السعودي بالمزيد من الرفاهية والنماء".وأكد الرئيس، بحسب البيان "حرص العراق على الانضمام للمنظمة من خلال تحقيق المعايير التجارية والاقتصادية المطلوبة بهذا الشأن"، مشيداً بـ"دور المملكة العربية السعودية في تقريب وجهات النظر والدفع نحو إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة، كما ثمن فخامته الجهود التي يبذلها الفريق المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة الدولية ولقاءاته مع اللجنة الوطنية لغرض الإسراع بإنجاز هذا الملف وبما يسهم في تطور النظام التجاري وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة"، مشيرا إلى "أهمية الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب".وأضاف، أنه "تطرق فخامته إلى التطورات الإيجابية في العراق والتي انعكست إيجابا على مجمل حياة العراقيين"، متابعاً أن "الحكومة أولت أهمية لترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير وتنمية النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وإلى توطيد العلاقات مع دول الجوار والعالم، وأن العراق كان عضوا فعالا في أغلب المنظمات الدولية".بدوره أكد السفير السعودي حرص المملكة على دعم العراق في المحافل الدولية والوقوف إلى جانبه في تعزيز الاستقرار الأمني والتطور والتقدم في المجالات الاقتصادية والطاقة"، مشيراً إلى أن "العراق يمضي قدما نحو مسيرة الإصلاح والتطور والتقدم في شتى المجالات".من جانبه، استعرض صقر المقبل نتائج اجتماعاته في بغداد والتي جرت مع اللجنة الوطنية العراقية لانضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، وارتياحه للخطوات التي قام بها العراق في سبيل تطبيق المعايير المطلوبة، ومؤكداً "دعم بلاده لانضمام العراق للمنظمة الدولية".وبين رئيس الفريق المعني أن "انضمام العراق إلى المنظمة هو مكسب للمنطقة والعالم، وسيسهم في تطوير وتوسيع التقدم المحرز في الخدمات المالية ويحسن بيئة الاستثمار الأجنبي".