تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه إندونيسيا اليوم الاثنين

2024-01-15 16:46:06 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن التشكيلة النهائية التي ستخوض المواجهة الاولى في بطولة امم اسيا امام نظيره الاندنوسي.وقال الاتحاد في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان "التشكيلة، تضم كل من جلال حسن، وعلي عدنان، وسعد ناطق، وحسين علي، وميرخاس دوسكي، وأسامة رشيد، وأمير العماري، وأبراهيم بايش، وعلي جاسم، وزيدان إقبال، ومهند علي".واضاف ان "الأحتياط ضم كل من: "فهد طالب، وأحمد باسل، وريبين سولاقا، وفرانس ضياء، ويوسف أمين، وعلي الحمادي، وبشار رسن، وأيمن حسين، أحمد علي، وزيد تحسين، وأحمد يحيى، منتظر ماجد".