وزير التربية يعلن تجديد عقود محاضري ٢٠٢٠

2024-01-15 17:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، عن تجديد عقود محاضري ٢٠٢٠.وقال بيان لوزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، عقد اجتماعا موسعا ضم المديرين العامين للتربية في قاعة هيئة الرأي، باحثا أهم مستجدات الملف التربوي وأثرها على المنظومة التعليمية".وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش نسب تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي للمرحلة الثانية، وإمكانية تعزيزها بتخصيص واستملاك الأراضي، لإقامة المشاريع التربوية التي ستسهم في القضاء على الدوام الثلاثي والمدارس الكرفانية والطينية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تُعنى بالشأن التربوي، وأبرز الخطط المُعدة استعدادا لأداء الامتحانات التمهيدية ونصف السنة".وأوضح البيان، أن "الجبوري أصدر جملة من القرارات، تصدرها تجديد عقود محاضري ٢٠٢٠، وتجهيز المديريات العامة للتربية في عموم العراق بـ (200) ألف رحلة مزدوجة، وما يقارب (15) ألف مادة من مستلزمات الأثاث المدرسي، سيتم توزيعها على الإدارات حسب الحاجة الفعلية".وشدد وزير التربية على "قرار رئيس الوزراء خلال لقائه بالمديرين العامين مؤخرا، بضرورة النزول الميداني ورؤية الواقع، إضافة إلى تمديد ساعات الدوام الرسمي، وجعله صباحا ومساء، فيما استمع الوزير لأهم النقاط التي استعرضتها اللجنة الوزارية المشكلة، لغرض احتساب الشهادات وحسب ضوابط وتعليمات ستُعتمد في الأيام القليلة المقبلة".