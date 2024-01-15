2024-01-15 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- نور الزيديأكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها ستتسلم الملف الأمني في محافظتين خلال الأيام المقبلة، وفيما أشارت إلى أن تسلمه في بغداد قد يُرحل للعام المقبل، كشفت عن خطط من 5 محاور ضمن منهاج الوزارة للعام الحالي لتطوير الأداء والقدرات.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية وضعت خططا خلال العام الحالي لإعادة تصحيح المنظومة الأمنية عبر اتمتة مراكز الشرطة أولا وإعادة توزيع القطعات ثانياً وتكثيف التدريب والتطوير".وأضاف، "يضاف ذلك كنقطة رابعة الاستمرار بعملية التسليح وخامساً إعادة الهيكلة الأمنية من خلال نقل الملف الأمني في المحافظات من وزارة الدفاع للداخلية"، لافتا الى أن "الوزارة تسلمت الملف الأمني في خمس محافظات خلال الفترة الماضية وستستلم محافظتين اثنتين في الأيام المقبلة".وتابع أن "هنالك محافظات قد ترحل الى العام المقبل من بينها العاصمة بغداد"، مشيرا الى أن "التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل بالمخدرات والجريمة المنظمة".وعن ملف التطوع بصفة عقد، أكد الموسوي أن "الوزارة اكملت الوجبة الأولى والثانية من العقود وستتخرج الوجبة الثالثة قريبا".