انطلاق مباراة العراق وإندونيسيا في بطولة أمم آسيا

2024-01-15 17:30:04 - المصدر: واع

بغداد – واعانطلقت قبل قليل، مباراة منتخبنا الوطني ضد إندونيسيا في بطولة أمم آسيا المقامة بقطر.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مباراة منتخبنا الوطني ضد إندونيسيا انطلقت قبل قليل في كأس آسيا المقامة في قطر".وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن التشكيلة النهائية التي ستخوض المواجهة الأولى في بطولة أمم آسيا أمام نظيره الإندونيسي.وقال الاتحاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التشكيلة، تضم كلا من جلال حسن، وعلي عدنان، وسعد ناطق، وحسين علي، وميرخاس دوسكي، وأسامة رشيد، وأمير العماري، وأبراهيم بايش، وعلي جاسم، وزيدان إقبال، ومهند علي".وأضاف، أن "الاحتياط ضم كلا من: "فهد طالب، وأحمد باسل، وريبين سولاقا، وفرانس ضياء، ويوسف أمين، وعلي الحمادي، وبشار رسن، وأيمن حسين، أحمد علي، وزيد تحسين، وأحمد يحيى، منتظر ماجد".