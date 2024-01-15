السوداني يعزي بوفاة الصحفي والكاتب حسن العاني

2024-01-15 17:34:02 - المصدر: شفق نيوز

عزّى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، بوفاة الصحفي والكاتب العراقي حسن العاني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعزي الوسط الصحفي والإعلامي والثقافي العراقي، برحيل الكاتب والصحفي الرائد الأستاذ حسن العاني".

وتابع السوداني بحسب البيان: "لقد مثّل الراحل في حياته المهنية كلمة مُضيئة في الصحافة، وطالما عبّر بأمانة عن وجدان الناس ومعاناتهم".

وأضاف "نسأل الباري جلّ وعلا له الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه ومحبّيه جميل الصبر والسلوان".

والعاني، هو قاص وروائي وصحفي من مواليد العاصمة بغداد 1943، فيما عرف في الأوساط الثقافية منذ ستينيات القرن الماضي، كما اشتهر بأعمدته الصحفية اليومية، حتى توفي صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز لـ81 عامماً.

وصدر للعاني كتب عديدة في الأدب والرواية والصحافة، ومنها: "سيد الأشجار، مجموعة قصص 1980، والرجل الأسطوري، مجموعة قصص 1986، وليلة رأس السنة، مجموعة قصص 1993، والولد الكبير، مجموعة قصص 2000، ورقصة الموت، مجموعة قصص 2004، وليلة الاحتفاء بالحرية، مجموعة قصص 2015، والولد الغبي، رواية 2016، ووجوه وحكايات، مقالات صحفية 2019، وبانتظار الملك، مقالات صحفية 2020.

وكتب العاني مئات البرامج وشارك في إعداد العديد من الدورات الإذاعية والتلفزيونية في العراق.