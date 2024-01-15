انطلاق مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإندونيسي ضمن كأس آسيا

2024-01-15 17:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أنطلقت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين (15 كانون الثاني 2024) أمام إندونيسيا في أولى مبارياتهما ببطولة آسيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويجري اللقاء على ملعب احمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت خيارات المدرب الإسباني خيسوس كاساس، للمنتخب العراقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: علي عدنان، سعد ناطق، حسين علي، ميرخاس دوسكي

الوسط: أسامة رشيد، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي جاسم، زيدان إقبال

الهجوم: مهند علي