2024-01-15 18:06:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل 6 أشخاص إثر نزاع عشائري عنيف أقصى جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين أفراد من عشيرة (الشغانبة) داخل أهوار قضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "النزاع اندلع على خلفية مقتل معلم في قضاء المدينة بمحافظة البصرة قبل أسابيع عدة".

وأضاف المصدر، أن "النزاع أسفر عن مقتل 6 أشخاص من الطرفين داخل منطقة الأهوار، فيما تواصل القوات الأمنية البحث عن الجثث في داخل الأهوار".