رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الصحفي والكاتب حسن العاني

2024-01-15 18:26:00 - المصدر: واع

بغداد - واععزى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بوفاة الصحفي والكاتب حسن العاني.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عزى الأوساط الإعلامية والصحفية وأسرة الفقيد، بهذا المصاب المؤلم، مستذكرا دور المرحوم في إغناء المسيرة الصحفية والإعلامية، وجهوده في التعبير عن معاناة الناس بصدق ومهنية".وأضاف البيان، "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".