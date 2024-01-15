رئيس المالية النيابية يؤكد أهمية تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2024-01-15 18:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، اليوم الاثنين، إلى الإسراع بتشريع القوانين ذات الأولوية التي تحقق التنمية المستدامة وتزيد من الإيرادات غير النفطية وتدعم الصناعة الوطنية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العطواني خلال مداخلته في الندوة الحوارية التي أقامها مجلس الخدمة الاتحادي، لمناسبة (يوم التشريع العراقي)، قال إننا نحن بأمس الحاجة للإسراع في تشريع هذه القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما لها من أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاستثمار وبما يضمن توفير فرص العمل للشباب وتخفيف العبء عن مؤسسات الدولة والموازنة العامة".وأضاف، أن "العطواني أشار إلى ضرورة أن تأخذ القوانين المشرعة مسار التنفيذ الفعلي والتطبيق الواقعي لتنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، مبيناً أنه "في ختام الندوة، شارك العطواني بفقرة تكريم عدد من موظفي مجلس الخدمة الاتحادي المتميزين في عملهم، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في أداء المهام الموكلة إليهم خدمة لعراقنا الحبيب".