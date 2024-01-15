وزارة التربية تقرر تجديد عقود محاضري 2020

2024-01-15 18:30:06 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تجديد عقود محاضري 2020، فيما أشارت إلى تجهيز المديريات العامة للتربية في عموم العراق بـ (200) الف رحلة مزدوجة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الأولى)، أن"وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، عقد اجتماعا موسعا ضم المديرية العامين للتربية في قاعة هيئة الرأي، باحثا أهم مستجدات الملف التربوي وأثرها على المنظومة التعليمية".

وأضافت، أن"الاجتماع ناقش نسب تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي للمرحلة الثانية، وإمكانية تعزيزها بتخصيص واستملاك الاراضي، لاقامة المشاريع التربوية التي ستسهم في القضاء على الدوام الثلاثي والمدارس الكرفانية والطينية، اضافة الى العديد من القضايا التي تُعنى بالشأن التربوي، وابرز الخطط المُعدة استعدادا لاداء الامتحانات التمهيدية ونصف السنة".

وأشارت إلى، أن "الجبوري اصدر جملة من القرارات، تصدرها تجديد عقود محاضري ٢٠٢٠، وتجهيز المديريات العامة للتربية في عموم العراق بـ (200) الف رحلة مزدوجة، وما يقارب (15) ألف مادة من مستلزمات الأثاث المدرسي، سيتم توزيعها على الإدارات حسب الحاجة الفعلية".

واكد الجبوري بحسب البيان إلى، أن "قرار رئيس الوزراء خلال لقائه بالمديرين العامين مؤخرا، بضرورة النزول الميداني ورؤية الواقع، إضافة الى تمديد ساعات الدوام الرسمي، وجعله صباحا ومساء، فيما استمع الوزير لأهم النقاط التي استعرضتها اللجنة الوزارية المشكلة، لغرض إحتساب الشهادات وحسب ضوابط وتعليمات ستُعتمد في الأيام القليلة المقبلة".



