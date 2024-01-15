2024-01-15 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، اليوم الاثنين، أن معرض بغداد الدولي في دورته الـ 47 وفر فرصاً استثمارية واعدة في مجالات التجارة والاستثمار وقطاعي السكن والصناعة.وقال مدير عام الشركة العامة مصطفى العاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدورة السابعة والأربعين لمعرض بغداد الدولي تميزت عن سابقاتها من الدورات بكثير من الأمور خاصة بحجم المشاركة إذ تشارك فيها عشرين دولة واكثر من 850 شركة دولية ومحلية".وأضاف العاني، أن "هذا الملتقى الاقتصادي المهم سوف يفتح نافذة واسعة للعراق نحو العالم إضافة إلى انه سيساهم بترجمة برنامج الحكومة في الإصلاح الاقتصادي إذ يأتي هذا المعرض كأداة من ادواته، وهو حدث مميز وبشهادة الزائرين والضيوف، ولا تزال الفعاليات مستمرة وسط حضور ملفت من الشركات المحلية والعربية والأجنبية".وتابع أنه "نتوقع عقد صفقات بين مؤسسات الدولة والشركات الموجودة في المعرض ومن الممكن أن يوفر فرصاً استثمارية واعدة على المستوى التجاري والاستثماري والسكني والصناعي، خاصة مع وجود شركات عالمية وتنوع منقطع النظير في أنشطة هذه الشركات من ناحية المعدات والتقنيات الجديدة التي يحتاجها البلد، ومن بينها مثلاً معالجة المخلفات الصلبة في الجناح الألماني، وكثير من الشركات الأخرى قدمت بأفكار جديدة بمشاريع جديدة يحتاجها السوق العراقي".