النفط تحدد تعلن إعادة تأهيل مصفى الشمال في صلاح الدين بنسبة 90 بالمئة

2024-01-15 19:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة النفط، اليوم الاثنين، موعد افتتاح مصفى الشمال في محافظة صلاح الدين.وقال بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس خلال تفقده ومتابعته الميدانية لمشروع إعادة إعمار مصفى الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين أشاد بالجهد الوطني في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة لها ، بعد أن تمكنت الملاكات الوطنية من إعادة إعمار مصفى الشمال في بيجي بوقت قياسي ، وبطاقة تكريرية تبلغ (150) ألف برميل باليوم ، والذي من المؤمل افتتاحه قريباً".وأضاف يونس، أن" الشركة تضع اللمسات النهائية لإنجاز مشروع إعادة إعمار مصفى الشمال الذي تعرض إلى التخريب والدمار بنسبة تصل إلى (90‎%‎)".وأشار وكيل الوزارة إلى "حرص الحكومة والوزارة على إعادة إعمار هذا المصفى الذي يمثل تحديا و إضافة مهمة إلى الإنتاج الوطني ، ويسهم في تغطية جزء مهم من الحاجة المحلية للمواطنين ، و للمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة الكهربائية".ولفت يونس إلى "الدور الكبير لرئيس مجلس الوزراء بدعم جهود الوزارة في الإسراع بإنجاز مراحل إعادة الإعمار واعادة الحياة للمصفى ، من خلال متابعته الحثيثة إلى جانب متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ، معربا عن أمله في افتتاح المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة".وتابع البيان أن"مدير عام شركة مصافي الشمال عدنان محمد حمود قدم شرحاً موجزاً عن التحضيرات الفنية والهندسية للتشغيل التجريبي للمصفى".وواصل البيان أن"الجولة التفقدية وكيل الوزارة ، شملت عقد اجتماع للمسؤولين في الشركة ، ثم تفقد الأعمال الجارية في الوحدات الإنتاجية للمصفى واللقاء بالمسؤولين والعاملين".وذكر أن "الجهد الوطني قد تمكن في العام الماضي من إعادة إعمار مصفى صلاح الدين /1 ، وصلاح الدين /2 ، بطاقة 70 ألف برميل باليوم لكل منهما ، ضمن مجمع مصافي الصمود في بيجي بمحافظة صلاح الدين ، الذي يضم أيضاً مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل باليوم ، ومصفى الزيوت والدهون".