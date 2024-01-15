الجهد الخدمي في ميسان يحقق نسب إنجاز متقدمة بعدد من المشاريع

2024-01-15 19:42:00 - المصدر: واع

ميسان - واعحقق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان، اليوم الاثنين، نسب إنجاز متقدمة في عدد من المشاريع في المحافظة.وقال الجهد الخدمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ضياء الدين ناظم يرافقه عدد من أعضاء فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في ميسان زاروا مشروع مد وربط شبكة مياه الصرف الصحي في منطقة حي الرحمة التابعة لقضاء الكحلاء".وأوضح ناظم- بحسب البيان- أنه "بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والتي تنص على متابعة المشاريع ميدانياً أجرينا اليوم زيارة إلى موقع العمل في حي الرحمة جنوب محافظة ميسان"، مبينا، أن "أعمال مد الشبكات الجديدة للمجاري وتنظيف المحطات والأنابيب فضلاً عن إنشاء مشاريع جديدة ضمن خطة 2023، تجري بانسيابية تامة ووفق المخطط الذي وضع من قبل قسم التخطيط التابع للفريق الخدمي والذي أسفر عن تقدم واضح في نسب الإنجاز".وأشار، إلى أن "جهود العاملين من كوادر الفريق الخدمي والهندسي و همتهم التي أسهمت وبشكل كبير في إنجاز أغلب المشاريع بوقت قياسي جداً والعمل على فتح أكثر من موقع مع توفير الآليات والكوادر الهندسية والفنية المختصة".