أطلقت TECNOهاتفي SPARK20 و SPARK 20c من سلسلة SPARK 20 المميزة بمواصفات محسنة وابتكارات رئيسية متوفرة الآن في العراق بسعر110 و 99 دولار فقط !

2024-01-15 19:53:16 - المصدر: Tecno

بغداد ، العراق - 15يناير 2024

TECNO العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية أطلقت الاجهزة الأكثر انتظارا SPARK 20 و SPARK 20c من سلسلة SPARK الشهيرة ويعد هاتف TECNO SPARK 20، بمثابة تحديث ملحوظ من سابقه TECNO SPARK 10، الجهاز المليء بالتحسينات الرائدة - استعد للثورة الصوتية من خلال تقديم مكبرات صوت مزدوجة، وتقديم تجربة سمعية لم يسبق لها مثيل. يدعم ترقية الأداء معالج MediaTek Helio G85، وهو قفزة نوعية في الاداء من MediaTek Helio G37، مما يضمن أداءً سلسًا وقوياً وهذا ليس كل شيء - فقد تلقت كاميرا الصور الشخصية تحديث كبير، حيث تتميز الآن بدقة مذهلة تبلغ 32 ميجابكسل، وهو تحديث جدير بالملاحظة من الكاميرا السابقة البالغة 8 ميجابكسل الموجودة في هاتف TECNO SPARK 10.

مميزات TECNO SPARK 20

يأتي الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة مع دعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. بالنسبة للبرنامج فإنك تحصل على أحدث تكوين لنظام التشغيل Android 13 مع سمات تخصيص مختلفة . يتم تشغيل الهاتف بواسطة MediaTek Helio G85 . كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا الامامية 32 مع فلاش مزدوج بدرجة حرارة اللون للتبديل بسهولة بين 3 أوضاع ( البارد والافتراضي والدافىء ) . يحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي سريع بقوة 18 واط.

التصميم والعرض

استمتع بجاذبية التصميم الرائع لهاتف TECNO SPARK 20، المتوفر باللون الأبيض Cyber ​​White، والأسود Gravity Black، والذهبي Neon Gold. بالإضافة إلى إصدار Magic Skin 2.0 (الأزرق) الأنيق والفريد من نوعه، والذي يتميز بلوحة خلفية ناعمة الملمس ووحدة كاميرا مربعة أنيقة. لا يضيف نسيج اللون اللامع الجاذبية فحسب، بل يضمن أيضًا الشعور بخفة الوزن. بالإضافة إلى جمالياته المذهلة، يتمتع هذا الجهاز بمقاومة الغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP53، مما يضمن متانة قوية جدا.

الذاكرة والتخزين الداخلي

يتميز TECNO SPARK 20 بقدرات أجهزة جديرة بالثناء، مدفوعة بمجموعة شرائح MediaTek Helio G85 12 نانومتر بسرعة تسجيل تصل إلى 2 × 2.0 جيجا هرتز. يتميز الجهاز بأحدث نظام تشغيل Android 13 مع امتيازات التخصيص، مع مساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي موسعة ( 8 جيجابايت ← 16 جيجابايت).

كاميرا أمامية وخلفية

جرب TECNO SPARK 20 المذهل، الذي يعرض إعدادا رائعا لعدسة الكاميرا بدقة 50 ميجابكسل + 0.08 ميجابكسل مع نظام Ultra Clear المبهج. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز TECNO SPARK 20 بكاميرا أمامية رائعة بدقة 32 ميجابكسل مع LED فلاش مزدوج، يوفر ثلاثة أوضاع إضاءة مختلفة لصورة سيلفي مثالية، تتميز بمستشعربصريات 1 / 3.1 بوصة. توفر هذه الكاميرا الأمامية عالية الدقة إخراجا فائق الوضوح، وتلتقط كل التفاصيل بدقة. يشتمل الجهاز على خوارزمية متقدمة لإصلاح الصور الشخصية الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن صورك الشخصية ليست واضحة فحسب، بل تعزز أيضا ميزات الوجه بدقة. يوفر للمستخدمين أوضح الصور الذاتية وأكثرها تفصيلا، يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بشكل جيد لصور السيلفي ، وتتميز بميزات إشعارات الدايناميك بورت. بينما يوفر تطبيق الكاميرا الأصلي العديد من الفلاتر والأوضاع، فإن دقة تسجيل فيديو الكاميرا الأمامية محددة عند .1080p@30fps

البطارية وغيرها

سيوفر الجهاز بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة. مع سعة البطارية الكبيرة هذه، يمكن للجهاز توفير ما يصل إلى ست ساعات من وقت الشاشة لأنشطتك دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم أيضا الألعاب لأكثر من 3 ساعات. بالنسبة لدعم الشحن، يمكن للمستخدمين الاعتماد على الشاحن السريع بقوة 18 واط لإعادة تزويد البطارية بالوقود. من ناحية أخرى، تقدم الشركة أجهزة استشعار كافية ودعم الاتصالات، بما في ذلك مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب يتوفر SPARK 20 في العراق بسعر 110$ .

SPARK 20c

مدعوما بمعالج G36 ، يوفر TECNO SPARK 20c أداء فعالا، ويتعامل مع المهام اليومية بسهولة. مع ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة (8 جيجابايت ← 16 جيجابايت) وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت ، سيكون لديك مساحة واسعة لتخزين جميع ذكرياتك الثمينة والصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات. يحتوي الجهاز على بطارية قوية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ، مما يضمن لك البقاء على اتصال والترفيه طوال اليوم مع الشحن السريع بقدرة 18 واط ، يمكنك شحن بطاريتك بسرعة والعودة إلى يومك في أي وقت من الأوقات. سيحتوي SPARK 20c على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 50 ميجابكسل. وبميزات مذهلة، بما في ذلك شاشة آسرة وأداء قوي وتخزين واسع وبطارية تدوم طويلا وقدرات كاميرا استثنائية. يعيد هذا الهاتف حقا تعريف حدود ما يمكن أن يقدمه الهاتف الذكي للمبتدئين، مما يجعله خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن الجودة والقدرة على تحمل التكاليف. يضع TECNO SPARK 20c معيارا جديدا للهواتف الذكية، حيث يدعو المستخدمين لتجربة مستقبل تكنولوجيا الهاتف المحمول. يقدم كل طراز في سلسلة SPARK 20 مزيجا فريدا من الميزات التي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين. يتوفر SPARK 20c في العراق بسعر 99$ .

حول TECNO

TECNOهي علامة تجارية تكنولوجية مبتكرة لها أفرع في أكثر من 70 دولة ومنطقة عبر القارات الخمس. منذ إطلاقها، أحدثت TECNO ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق العالمية الناشئة، ودفعت بلا هوادة من أجل التكامل المثالي للتصميم الجمالي المعاصر مع أحدث التقنيات. واليوم، تطورت TECNO لتصبح شركة رائدة معترف بها في أسواقها المستهدفة، حيث تقدم أحدث الابتكارات من خلال مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة تشغيل HiOS ومنتجات المنزل الذكي. مسترشدة بجوهر علامتها التجارية "توقف عند اللاشيء"، تلتزم TECNO بفتح أفضل وأحدث التقنيات للأفراد الذين يتطلعون إلى المستقبل. من خلال إنشاء منتجات أنيقة وذكية، تلهم TECNO المستهلكين في جميع أنحاء العالم ألا يتوقفوا أبدا عن السعي وراء أفضل ما لديهم وأفضل مستقبلهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي http://www.tecno.com